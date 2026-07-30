Lo stabilimento Beko di Comunanza sta affrontando una situazione di cassa integrazione prolungata, che ha generato preoccupazioni tra i lavoratori. I ritardi nell’attuazione del piano industriale aggravano l’incertezza sul futuro della produzione. La situazione crea tensioni tra i dipendenti, che attendono chiarimenti e risposte sulla continuità occupazionale. La cassa integrazione rimane un elemento di criticità per l’intera struttura produttiva.

La cassa integrazione continua a pesare sullo stabilimento Beko di Comunanza e i ritardi nell’attuazione del piano industriale alimentano le preoccupazioni sul futuro del sito produttivo piceno. A lanciare un nuovo allarme è la Fim-Cisl, che, in vista del tavolo convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo primo ottobre, chiede risposte puntuali sullo stato degli investimenti e sulle prospettive occupazionali dei siti italiani del gruppo. Il quadro delineato dal sindacato conferma una situazione di forte criticità anche nelle Marche. Se nello stabilimento di Melano di Fabriano si registra una previsione di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beko, cassa integrazione e ansia. Fim Cisl: "Preoccupati per la tenuta"

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