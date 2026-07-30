Alta tensione alla Lazio | Taylor reagisce contro Gattuso che lo caccia dall' allenamento Cos' è successo

Da gazzetta.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’allenamento mattutino nel centro sportivo di Formello, si è verificato un acceso scontro tra l’allenatore e un centrocampista olandese. Il tecnico ha avuto un confronto diretto con il giocatore, che ha portato a una reazione del calciatore. Successivamente, l’allenatore ha deciso di allontanare il giocatore dall’allenamento, facendolo uscire dal campo. La scena si è svolta davanti ai compagni di squadra.

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Alta tensione in casa Lazio. Questa mattina, nel corso della seduta di allenamento nel centro sportivo di Formello, dove la formazione biancoceleste sta svolgendo il ritiro precampionato, c’è stato un acceso battibecco tra il tecnico Rino Gattuso e il centrocampista olandese Kenneth Taylor.  Nel corso delle prove tattiche che i giocatori stavano svolgendo agli ordini dell’allenatore, Taylor ha ricevuto da un compagno di squadra un colpo del quale si è lamentato, fermandosi. Gattuso, ritenendolo un normale contrasto di gioco (e in effetti non c’è stata alcuna conseguenza fisica per il giocatore) ha invitato Taylor a continuare senza lagnarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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