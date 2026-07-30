Alta tensione alla Lazio | Taylor reagisce contro Gattuso che lo caccia dall' allenamento Cos' è successo

Notizia in breve

Durante l’allenamento mattutino nel centro sportivo di Formello, si è verificato un acceso scontro tra l’allenatore e un centrocampista olandese. Il tecnico ha avuto un confronto diretto con il giocatore, che ha portato a una reazione del calciatore. Successivamente, l’allenatore ha deciso di allontanare il giocatore dall’allenamento, facendolo uscire dal campo. La scena si è svolta davanti ai compagni di squadra.