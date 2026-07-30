Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi | serve una torcia per vedere il segreto nascosto

Ai Musei Capitolini un quadro si rivela diverso solo con una torcia, svelando un segreto nascosto. Fino al 1° novembre 2026, la mostra “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti” presenta opere che illustrano il ruolo simbolico degli angeli tra arte e spiritualità, attraversando secoli di storia. La esposizione si concentra sul significato degli angeli come figure di confine tra il mondo umano e quello divino.

Fino al 1° novembre 2026 i Musei Capitolini ospitano “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti”, una mostra che attraversa secoli di arte e spiritualità raccontando il ruolo simbolico degli angeli come figure di confine tra umano e divino. Ma tra dipinti, sculture e capolavori dal Medioevo al contemporaneo, c’è un’opera che più delle altre riesce a sorprendere il pubblico perché cambia letteralmente davanti agli occhi di chi la osserva. Si tratta de L’Angelo del Signore (1994) di Veronica Piraccini, una creazione che non si limita a essere contemplata, ma che si “attiva” grazie all’intervento diretto del visitatore. L’opera che si rivela con la luce. 🔗 Leggi su Funweek.it

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