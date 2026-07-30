Franco Baresi è ricoverato all'Humanitas di Rozzano, vicino a Milano, dove è sotto costante sorveglianza medica. Circa un anno fa, era stato sottoposto a un intervento per rimuovere una nodulazione polmonare. I rossoneri hanno smentito la notizia della sua morte, affermando che sta affrontando un momento delicato. La famiglia e lo staff medico monitorano la sua condizione.

Attualmente Baresi è ricoverato all'Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove viene monitorato costantemente dallo staff medico. Lo storico capitano del Milan, circa un anno fa, era stato sottoposto a un intervento per l'asportazione di una nodulazione polmonare La notizia della presun. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - “Addio a Franco Baresi, morto lo storico capitano del Milan”, ma i rossoneri smentiscono: “Sta affrontando momento delicato”

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