Il confronto tra l'ex premier e il fondatore del Movimento 5 Stelle si fa acceso, con accuse reciproche sulla perdita di identità del partito. L'ex premier ha commentato che il Movimento ha combattuto molte battaglie contro tutti, chiedendosi se abbia ancora un'identità. In risposta, il fondatore ha ricordato che aveva definito Mario Draghi un grillino, lasciando intendere una certa vicinanza tra il leader e l’ex presidente del Consiglio.

"Il Movimento ha perso identità? Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Lui aveva detto che Mario Draghi è un grillino, fate un po' voi". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, entrando in una sala della Camera dei Deputati per una conferenza, rispondendo alle domande dei cronisti sulle parole di Beppe Grillo contro il Movimento, accusato di aver perso identità e di pensare più alle poltrone che al futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Volano gli stracci tra Conte e Grillo: “Perso identità? Su Draghi...”. M5S nella bufera | GUARDA

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