Vogliono 500 euro per sentire Mancini e Ranieri lo schifo lo sfogo di Criscitiello contro Malagò per i costi tecnici – Il video

Criscitiello ha commentato duramente la richiesta di 500 euro per ascoltare le interviste a Mancini e Ranieri, definendo la cifra “schifo”. Le critiche al presidente federale continuano anche dopo la nomina dei due tecnici alla guida della nazionale. La conferenza stampa dei due è prevista alle 18, e il commentatore ha evidenziato il costo tecnico come motivo di disapprovazione.

Non sono terminate le critiche al presidente federale Giovanni Malagò, neanche dopo la nomina di Roberto Mancini come ct e Claudio Ranieri dt. Questa volta al centro dell’attenzione c’è la conferenza stampa dei due nuovi volti della Nazionale italiana, in programma alle 18. Qualsiasi broascaster che vorrà trasmetterla dovrà pagare 500 euro più Iva ( 610 euro totali ), secondo quanto comunicato dalla stessa Federcalcio. Una scelta che ha fatto infuriare il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che non si è trattenuto, attaccando la Figc: « State calpestando ogni valore della Nazionale. Con queste mosse sta venendo lo schifo del comportamento del sistema». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mancini nuovo ct della Nazionale, Ranieri è il direttore tecnico. L'annuncio di Malagò [VIDEO]Il presidente della Figc ha annunciato che Roberto Mancini ricoprirà di nuovo il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana, mentre...

Argomenti più discussi: Giovani Imprenditori 2026: Fondo Perduto fino a 200K Under 35; Rifugi trasformati in hotel di lusso: ostriche, champagne e suite con sauna a infrarossi da 500 euro a notte. Tutti i luoghi dove la montagna è chic; Il sindaco in prima linea per il congedo paritario: Diventare papà significa prima di tutto esserci; Stipendi al palo, benzina a 2 euro al litro: per docenti e Ata (tra i peggio pagati) si fa dura - VIDEO.

Non hanno una manciata di milioni per tagliare le #accise, pensate come siamo messi male. In compenso vogliono spendere 500 miliardi di euro per armarsi. #GovernoMeloni governo di incapaci e non solo incapaci x.com