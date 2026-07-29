Venus Williams ha subito 12 sconfitte consecutive in campo. La tennista di 46 anni ha ricevuto wild card per partecipare a tornei recenti, nonostante i risultati negativi. La sua presenza tra i partecipanti ha sollevato discussioni sulla scelta di concedere inviti a giocatori con performance in calo. Williams aveva già commentato in passato che i pettegolezzi sono più interessanti della verità, ma ora la realtà dei fatti mostra un calo evidente nelle sue performance.

Una volta Venus Williams se ne uscì con una citazione da Diavolo veste Prada: “I pettegolezzi sono più eccitanti della verità”. Soprattutto se quest’ultima, di eccitante, conserva ben poco. Nel tennis il giudice è il campo, quello che ha condannato la statunitense alla dodicesima sconfitta di fila, la nona in nove partite disputate in stagione. L’ultima caduta di Venus è maturata a Washington ed è arrivata senza appello: doppio 6-3 incassato da Potapova. E nel borsone della statunitense, forse, insieme alle racchette si è insinuata una domanda: vale la pena usufruire ancora di wild card? Venus ha spento le candeline col 46 sopra lo scorso 17 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venus Williams, crollo senza fine: 12 ko di fila. È proprio necessario dare le wild card a una 46enne?

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