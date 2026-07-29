Tuo marito urla lascialo | il biglietto lasciato sul tergicristallo di una donna diventa virale sul web

Da secoloditalia.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un biglietto scritto a mano, lasciato sotto il tergicristallo di un’auto parcheggiata, invita una donna a lasciare il marito a causa di comportamenti urlati. Il messaggio è stato fotografato e condiviso sui social media, diventando virale. L’episodio si è verificato in una località della provincia di Taranto. Non ci sono altre informazioni sul contesto o sull’identità delle persone coinvolte.

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“Tuo marito ti ha urlato contro, lascialo”. Un biglietto scritto con un pennarello e infilato sotto un tergicristallo si diffonde sul web. Il messaggio è stato lasciato su un’auto parcheggiata a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. A scriverlo-come riporta Adnkrono s- e a firmarlo “una passante”, che si rivolge ad una donna apostrofata dal marito poco prima. “Lascialo, le m..non cambiano mai”. “A te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole,-scrive l’anonima- auguro il coraggio di lasciarlo perché le merde non cambiano mai. Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo”, si legge sul foglio che viene postato sul gruppo ‘Rinascita Castellaneta Marina’ e rapidamente rimbalza ovunque, diventando argomento di discussione su pagine e siti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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