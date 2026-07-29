Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 nell’isola di Kyushu è salito ad almeno 13 morti. All’interno di un centro commerciale distrutto dal sisma, la polizia sta conducendo operazioni di ricerca e soccorso. La premier ha dichiarato che si sta lavorando intensamente per trovare i dispersi, mentre le squadre di soccorso proseguono nelle operazioni in tutta l’area colpita. Continuano le ricerche di eventuali sopravvissuti sotto le macerie.

È salito ad almeno 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito l’isola di Kyushu, in Giappone. La premier Sanae Takaichi ha assicurato il massimo impegno nei soccorsi, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il sisma ha causato crolli, danni alle infrastrutture e il deragliamento di un treno. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza per il rischio di nuove scosse. Nelle immagini la polizia mostra l’interno di un centro commerciale di Kumamoto distrutto dal sisma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Terremoto in Giappone, la polizia all'interno di un centro commerciale distrutto dal sisma

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Terremoto 7.4 in Giappone la scossa

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