Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la regione di Kumamoto in Giappone, causando almeno 13 morti e portando oltre 300.000 persone allontanate dalle proprie abitazioni. Le operazioni di soccorso sono in corso, con persone ancora sotto le macerie di un centro commerciale. La scossa si è verificata durante la notte, con numerosi edifici danneggiati e interruzioni di servizi essenziali. La situazione rimane critica nelle zone più colpite.

Almeno 13 morti e oltre 300mila evacuati nel terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, mentre si scava ancora sotto le macerie di un centro commerciale. Sale il bilancio delle vittime del distruttivo evento sismico che ha colpito il Sudovest del Paese, in particolare la prefettura di Kumamoto, come dichiarato in conferenza stampa dalla premier nipponica Sanae Takaichi. “È una vera corsa contro il tempo” ha affermato il primo ministro in merito alle operazioni di salvataggio dei dispersi nel crollo dell’Aeon shopping mall e di una cartiera. Il bilancio del terremoto in Giappone “Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade”, ha dichiarato la premier Takaichi aggiornando il bilancio dei morti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terremoto in Giappone a Kumamoto, almeno 13 morti e diversi dispersi sotto le macerie del centro commerciale

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