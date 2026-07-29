Il 28 luglio è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, con un falò caratterizzato da momenti di tensione e dramma. Durante l’episodio, alcune coppie hanno affrontato confronti intensi, mentre altre si sono ritrovate a mettere in discussione i loro sentimenti. La puntata si è conclusa con alcune decisioni decisive, che saranno approfondite nella puntata successiva, prevista il mese seguente, quando le coppie si riuniranno per affrontare le conseguenze delle scelte fatte.

Il percorso delle coppie di Temptation Island è (quasi) giunto al termine; il 28 luglio è andata in onda la penultima puntata, ma ritroveremo ancora le coppie con la classica puntata del mese successivo alla decisione ai vari falò. E che falò: molti sono rinati dalle loro ceneri, dopo essersi infiammati. Altri si sono lasciati tentare dall’amore, dal passato. E Filippo Bisciglia, Capitano in tempesta di un’edizione che ha confermato il record di ascolti, si è avvicinato un po’ troppo al fuoco, scottandosi. Giovanni e Sabrina, il falò con dramma. Voto: 4. Due inviti rifiutati e poi, quando finalmente si è giunti al fatidico confronto, tutto si è quasi consumato nel tempo di un respiro: Sabrina si è seduta e Giovanni è rimasto giusto i secondi necessari a citare il padre, salvo poi alzarsi e andarsene. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, le pagelle del 28 luglio: falò con dramma (4), l’amore non basta (5), Bisciglia tenta l’impossibile (7)

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