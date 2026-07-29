Se entro in ruolo quest’anno da PNRR3 posso rinunciare il prossimo anno per accettare un’altra classe di concorso?

Durante un intervento su OrizzonteScuola TV, un esperto di normativa scolastica ha spiegato che, se si entra in ruolo quest’anno tramite il PNRR 3, è possibile rinunciare l’anno successivo per cambiare classe di concorso. La discussione si è concentrata sulle procedure di immissione in ruolo e sulla scelta delle sedi, senza menzionare specifiche norme o limitazioni temporali.

Nel question time del 14 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Luigi Quattrocchi, docente ed esperto di normativa scolastica, sono state affrontate le procedure per le immissioni in ruolo e la scelta delle sedi. Particolare attenzione è stata riservata alle 150 preferenze e alla corretta indicazione degli spezzoni. Sì. Se successivamente si viene convocati per un’altra classe di concorso è possibile rinunciare al primo ruolo e accettare quello nuovo, purché si sia ancora nella fase precedente alla conferma in ruolo. La cancellazione dalle graduatorie di merito non avviene immediatamente con l’accettazione della nomina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS scioglimento riserva, elenchi regionali e immissioni in ruolo: facciamo il punto

Notizie e thread social correlati

Docente in anno prova: può accettare nuovo ruolo anche da concorso PNRR3, solo entro il 31 agostoUn docente in anno di prova, proveniente da un concorso precedente o PNRR2, può accettare un nuovo incarico proveniente da un concorso PNRR3, anche...

Vincitori Concorso PNRR3: immissione in ruolo quest’anno o nei prossimi? Come calcolare le possibilità per il 2026/27Le graduatorie del concorso PNRR3 sono ancora in fase di pubblicazione in diverse regioni.

Temi più discussi: Nomina in ruolo docenti e GPS 2026: come gestire la domanda delle 150 preferenze se si spera in un'immissione; Ruolo da GPS sostegno prima fascia: cosa succede se si rifiuta?; Docente già di ruolo può accettare un nuovo ruolo? Le regole; AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – Turno 3 – SCORRIMENTO ADAA – ADEE – ADMM –.

Se entro in ruolo quest’anno da PNRR3 posso rinunciare il prossimo anno per accettare un’altra classe di concorso?Nel question time del 14 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Luigi Quattrocchi, docente ed esperto ... orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2026/27: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la pr… x.com

[Spoiler estesi] il ruolo del principe nella Grande Guerra reddit

Nomina in ruolo docenti e GPS 2026: come gestire la domanda delle 150 preferenze se si spera in un’immissioneChi è in corsa per il ruolo ma non ha certezze entro il 29 luglio deve compilare la domanda delle 150 preferenze come rete di sicurezza. In caso di nomina successiva ad agosto, le funzioni di annullam ... orizzontescuola.it