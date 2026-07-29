Entro il 31 luglio è previsto il pagamento della prima o unica rata per la Rottamazione-quinquies. La stessa data segna anche il termine per il pagamento della prossima rata relativa alla Rottamazione-quater e ai piani di riammissione alla stessa misura agevolativa.

Rottamazione-quinquies, il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di riammissione alla stessa misura agevolativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Rottamazione quinquies, entro il 31 luglio la prima o unica rata

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