Rottamazione quinquies entro il 31 luglio la prima o unica rata

Da quotidiano.net 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro il 31 luglio è previsto il pagamento della prima o unica rata per la Rottamazione-quinquies. La stessa data segna anche il termine per il pagamento della prossima rata relativa alla Rottamazione-quater e ai piani di riammissione alla stessa misura agevolativa.

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Rottamazione-quinquies, il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di riammissione alla stessa misura agevolativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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