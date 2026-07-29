Rosalinda Cannavò ha pubblicato un messaggio sui social per rispondere a chi la giudica senza conoscere la sua situazione. Ha dichiarato di non cercare approvazioni e di voler chiarire alcuni aspetti della sua vita. La sua comunicazione si rivolge a chi ha espresso commenti senza basi concrete, sottolineando che i social devono essere usati anche per condividere verità e punti fermi.

contro chi giudica senza conoscere la realtà. C’è un momento in cui i social smettono di essere una vetrina e diventano uno spazio in cui mettere dei punti fermi. È quello che ha fatto Rosalinda Cannavò, che nelle ultime ore ha condiviso una storia Instagram dal tono deciso, scegliendo di rispondere, senza fare nomi, alle critiche ricevute. Con in braccio la sua bambina, l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affidato il suo pensiero a un lungo messaggio, partendo da una premessa chiara: “Non cerco applausi”. Leggi anche L’affondo di Grillo sul M5S: “Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni” Rosalinda ha ripercorso alcuni passaggi della sua vita, ricordando un periodo tutt’altro che semplice vissuto a Milano: «Ho vissuto in condivisione facendo i lavori più umili. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Rosalinda Cannavò rompe il silenzio: “Non cerco applausi”. Lo sfogo social

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