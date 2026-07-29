Riconoscimento facciale il governo accelera sull’AI L’opposizione | pericoloso

Il governo ha approvato l’uso del riconoscimento facciale per integrare i sistemi di sorveglianza dopo un reato, consentendo di raccogliere e conservare i dati delle persone per sette giorni in aree considerate a rischio. L’opposizione critica questa decisione, definendola pericolosa. La legge permette di monitorare i soggetti che entrano in zone sensibili, con l’obiettivo di migliorare le indagini e la sicurezza pubblica.

Roma, 29 luglio 2026 – Un passo avanti per integrare i sistemi di sorveglianza con le tecnologie di riconoscimento facciale dopo un reato. E l’ok a raccogliere e memorizzare per sette giorni i dati delle persone che accedono ai luoghi a rischio ordine pubblico e sicurezza. Dopo Bologna e la Val di Susa il governo prova ad accelerare in commissione politiche europee al Senato su uno schema di decreto legislativo che adegua le norme nazionali alle regole europee sull’uso dell’intelligenza artificiale e dell’identificazione facciale da parte della polizia. Ma le opposizioni parlano di “deriva pericolosa” e di rischi per le libertà dei... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Breaking News 29 07 2026 Riconoscimento facciale, la polizia potrà controllarci nelle piazze

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