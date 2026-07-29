Un esponente di destra ha affermato che non dovrebbe essere un tabù che un politico di destra possa diventare presidente della Repubblica. Ha citato figure storiche di destra che hanno ricoperto ruoli istituzionali, come un vice presidente del Consiglio nel 1994 e un ex militare con passato nella Repubblica sociale italiana, che sono diventate ministri. La dichiarazione ha escluso il coinvolgimento di un altro politico di destra, specificando che la questione riguarda chi vuole occupare ruoli pubblici.

Roma, 29 lug. (askanews) - "Perché deve essere un tabù che uno di destra, escluso La Russa per carità, possa diventare presidente della Repubblica? Tatarella nel '94 era vice presidente del Consiglio, Tremaglia che aveva fatto la Repubblica sociale italiana, aveva vestito la divisa col gladio, è diventato ministro. Non c'è nessuna discussione sull'accettazione totale della Costituzione da parte di tutti gli esponenti della destra del Dopoguerra e di quella attuale in particolare, e dopo Fiuggi ancora di più e personalmente ho dichiarato - e mi stufo a doverlo ripetere - che sarei pronto a difendere con la vita i diritti della prima parte della Costituzione, ci mancherebbe". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Quirinale, La Russa: tabù per destra? Solo per chi vuole occupare ruoli

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