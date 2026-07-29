Piazza dei Cinquecento cambiano capolinea e fermate dei bus | tutte le modifiche fino all’11 agosto

Da mercoledì 29 luglio 2026, i lavori Anas in piazza dei Cinquecento portano allo spostamento temporaneo di capolinea e fermate di diverse linee di autobus. La modifica riguarda le fermate davanti alla stazione Termini e durerà fino all’11 agosto. Le nuove postazioni interessano varie linee di trasporto pubblico, che seguiranno percorsi alternativi durante il periodo di lavori. La modifica si rende necessaria per consentire gli interventi di manutenzione in zona.

Roma, 29 luglio 2026 – Davanti alla stazione Termini cambia ancora la geografia degli autobus. Da mercoledì 29 luglio 2026 prendono il via i lavori Anas in piazza dei Cinquecento, con lo spostamento temporaneo di capolinea e fermate per numerose linee Atac. Le modifiche resteranno in vigore fino alle 18 dell’11 agosto e saranno articolate in tre fasi successive, coinvolgendo sia i collegamenti diurni sia quelli notturni. Il servizio tornerà alla configurazione ordinaria dalla mattina del 12 agosto. Dove sarà il capolinea provvisorio. Il nuovo capolinea temporaneo sarà attivato tra via Cavour e viale Enrico De Nicola, accanto a quello della linea 64 e in corrispondenza dell’ accesso T5 della metropolitana. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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