Ora Trump stende il tappeto rosso a Zelensky | È un onore averlo a Washington E Kiev strappa l’ok Usa alla produzione dei Patriot

Il presidente degli Stati Uniti ha accolto con grande entusiasmo il leader ucraino a Washington, dichiarando che è un onore averlo in visita. Nel corso dell'incontro, è stato annunciato che gli Stati Uniti approveranno la produzione di sistemi missilistici Patriot per l’Ucraina. Il discorso ha incluso un messaggio diretto: “Devi essere riconoscente perché non hai carte in mano”. È passato un anno e mezzo dall'inizio del conflitto, ma l’attenzione internazionale rimane alta.

“ You have to be thankful, you don’t have the cards “, devi essere riconoscente perché non hai carte in mano. È passato un anno e mezzo, ma sembra un secolo, dallo scontro in diretta dallo Studio Ovale tra Volodymyr Zelensky, arrivato negli Stati Uniti a chiedere maggiore supporto americano contro l’invasione russa, e Donald Trump che zittì l’omologo ucraino. Il 28 luglio il presidente di Kiev è tornato a Washington, ma questa volta il clima è molto diverso. In mezzo ci sono stati diversi tentativi di colloqui con Mosca e altrettanti fallimenti, il rapporto che non sembra più così idilliaco tra il tycoon e Vladimir Putin e il corteggiamento mai venuto meno di Zelensky al capo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ucraina, Trump concede a Zelensky la licenza di produrre i Patriot e 140 milioni di aiuti

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