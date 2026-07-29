Durante la prima giornata dei Trials statunitensi di nuoto a Irvine, sono stati ottenuti risultati di rilievo, tra cui il ritorno di un nuotatore di alto livello nei 100 metri stile libero. Un’atleta femminile si avvicina al record del mondo. La competizione ha mostrato prestazioni di rilievo e ha fornito indicazioni tecniche utili per le prossime competizioni internazionali.

La prima giornata dei Trials statunitensi di nuoto, in corso a Irvine (California), ha regalato risultati di alto livello e diversi spunti tecnici in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Protagonisti assoluti della serata sono stati Caeleb Dressel, tornato al successo nei 100 stile libero, e Anna Moesch, capace di migliorare ancora il record americano nella stessa distanza al femminile. Nei 100 stile libero maschili, Dressel ha conquistato il titolo nazionale in 47?70, tornando a nuotare su livelli di eccellenza dopo un lungo periodo lontano dai vertici. Alle sue spalle Brooks Curry (47?81) e Patrick Sammon (47?87), con quattro atleti capaci di scendere sotto il muro dei 48 secondi sia nelle batterie sia nella finale, confermando l’elevato livello della specialità negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, il ritorno di Caeleb Dressel nei 100 sl ai Trials! Anna Moesch vicina al record del mondo

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