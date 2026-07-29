No Tav restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi arrestati per gli scontri | accusati di devastazione saccheggio e lesioni
La polizia di Torino ha arrestato due manifestanti tedeschi coinvolti negli scontri al cantiere Tav di Chiomonte. I due sono stati fermati in differita e sono accusati di devastazione, saccheggio e lesioni. La Procura ha richiesto la convalida degli arresti e l’applicazione di misure cautelari. I provvedimenti sono stati eseguiti dopo le indagini sulla violenza verificatasi durante le proteste.
La polizia di Torino ha eseguito due arresti in differita dopo gli scontri al cantiere Tav di Chiomonte. I provvedimenti riguardano due manifestanti tedeschi e la Procura ha chiesto convalida e misura cautelare La polizia di Torino ha arrestato 2 manifestanti tedeschi No Tav, le cui generalit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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