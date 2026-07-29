No Tav restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi arrestati per gli scontri | accusati di devastazione saccheggio e lesioni

Notizia in breve

La polizia di Torino ha arrestato due manifestanti tedeschi coinvolti negli scontri al cantiere Tav di Chiomonte. I due sono stati fermati in differita e sono accusati di devastazione, saccheggio e lesioni. La Procura ha richiesto la convalida degli arresti e l’applicazione di misure cautelari. I provvedimenti sono stati eseguiti dopo le indagini sulla violenza verificatasi durante le proteste.