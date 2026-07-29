No Tav restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi arrestati per gli scontri | accusati di devastazione saccheggio e lesioni

Da ilgiornaleditalia.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia di Torino ha arrestato due manifestanti tedeschi coinvolti negli scontri al cantiere Tav di Chiomonte. I due sono stati fermati in differita e sono accusati di devastazione, saccheggio e lesioni. La Procura ha richiesto la convalida degli arresti e l’applicazione di misure cautelari. I provvedimenti sono stati eseguiti dopo le indagini sulla violenza verificatasi durante le proteste.

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La polizia di Torino ha eseguito due arresti in differita dopo gli scontri al cantiere Tav di Chiomonte. I provvedimenti riguardano due manifestanti tedeschi e la Procura ha chiesto convalida e misura cautelare La polizia di Torino ha arrestato 2 manifestanti tedeschi No Tav, le cui generalit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

no tav restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi arrestati per gli scontri accusati di devastazione saccheggio e lesioni
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