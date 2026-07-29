La Moto Guzzi GP 8C è un concept grafico che richiama la storica 500 V8 del 1955, ma esiste solo nei rendering digitali. Il progetto, che riaccende l’immaginario degli appassionati, si ispira a uno dei modelli più iconici della casa di Mandello. Non ci sono ancora conferme sulla produzione o su eventuali sviluppi futuri.

La Moto Guzzi GP 8C sembra quasi arrivare da un universo parallelo. È un concept grafico, che esiste solo nella magia dei rendering, ma che sa comunque solleticare la fantasia degli appassionati in quanto radicato in uno dei capitoli più affascinanti della storia della casa di Mandello: quello della straordinaria 500 V8 del 1955. Un bolide avveniristico per l’epoca e firmato dal genio Giulio Cesare Carcano, poi padre dell’iconica V7 diventata sinonimo di Moto Guzzi. È proprio a lui che si riferisce la C inclusa nel nome di questo concept. La 500 V8 ebbe una carriera agonistica relativamente breve, vittima del famoso "patto di astensione" che sancì il ritiro di Guzzi dalle corse, ma rappresentò una rivoluzione tecnica senza precedenti che consacrò la casa italiana tra le più innovative e visionarie del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto Guzzi GP 8C, il concept che riaccende il sogno della 500 V8

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