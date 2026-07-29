Glen Hansard, cantante e frontman del gruppo The Frames, è morto in un incidente in moto avvenuto a Lucan, sobborgo di Dublino. Aveva 56 anni.

È morto in un grave incidente stradale Glen Hansard, cantautore irlandese e frontman del gruppo rock The Frames. Aveva 56 anni. Il cantante è deceduto in seguito a un incidente in moto avvenuto a Lucan, un sobborgo di Dublino. Ottenne la fama internazionale nel 2007, quando vinse il premio Oscar per la canzone Falling Slowly, tratta dal film Once. Glen Hansard morto in un incidente in moto Addio a Glen Hansard, il cantautore irlandese premio Oscar è morto all’età di 56 anni a causa di un incidente in moto. La Bbc riferisce che l’incidente è avvenuto attorno alle 4:30 di questa mattina, mercoledì 29 luglio, a Lucan, vicino Dublino, e che non ha coinvolto altri veicoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto il premio Oscar Glen Hansard, cantante di Falling Slowly coinvolto in un incidente in moto a Lucan

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CCTV footage of musician Glen Hansard dies in Dublin motorcycle crash || Last Moments Before Dies

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Morto in un incidente in moto il cantautore Glen Hansard, premio Oscar. Aveva 56 anni x.com

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