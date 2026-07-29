Morte di David Rossi la svolta | il boss Grande Aracri sarà ascoltato dalla Commissione d’inchiesta
Dopo oltre tredici anni dalla morte di David Rossi, il boss della criminalità organizzata sarà ascoltato dalla Commissione d’inchiesta. La nuova fase dell’indagine riguarda l’ex responsabile della comunicazione di una banca, morto in circostanze ancora da chiarire. La decisione di coinvolgere il boss arriva in un momento di approfondimenti sul caso, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’audizione o sui motivi specifici.
A oltre tredici anni dalla morte di David Rossi, l’ex responsabile della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, il caso si arricchisce di un nuovo e delicato capitolo. A settembre la Commissione parlamentare d’inchiesta ascolterà il boss della ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri, detenuto al regime di 41-bis nel carcere di Opera. L’audizione, annunciata dal presidente della Commissione Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d’Italia, punta ad approfondire un possibile collegamento tra ambienti mafiosi e alcuni elementi emersi nel corso delle indagini. Al centro dell’attenzione c’è un titolo di credito riconducibile al clan Grande Aracri sul quale comparirebbe un numero di telefono trovato nel cellulare di David Rossi la sera della sua morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
CASO DAVID ROSSI, LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA A SIENA
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Le prime conclusioni parlano di una morte immediata. Ma le analisi successive mettono in discussione quella ricostruzione: secondo approfondimenti emersi negli anni, David Rossi sarebbe rimasto in vita per circa 20 minuti dopo la caduta. Un intervallo di te facebook
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