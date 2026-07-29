Maturità 2026 in Lombardia | successo per il 99,5% degli studenti Crescono i voti medio-alti ma calano le lodi I dati

Il 99,5% degli studenti della Lombardia ha superato gli Esami di Maturità 2026, con 57.800 candidati promossi su 58.010. I voti medio-alti sono in aumento, mentre le lodi sono in calo rispetto all’anno precedente. La maggior parte degli studenti ha ottenuto risultati sopra la sufficienza, con un incremento delle valutazioni elevate, ma si registra una diminuzione delle lodi conferite. I dati ufficiali confermano un'alta percentuale di promossi e un miglioramento nelle valutazioni complessive.

I dati definitivi degli Esami di Maturità raccontano una Lombardia che ha raggiunto il traguardo con numeri importanti: su un totale di 58.010 candidati ammessi alla prova, sono ben 57.748 i ragazzi che hanno ottenuto il diploma. Il tasso di successo è altissimo, pari al 99,5%; per i soli candidati interni, la quota di chi non ha superato l’esame si ferma a un minuscolo 0,27%. Dando uno sguardo alle pagelle, la fascia di voto più affollata rimane quella tra 61 e 70, dove si ritrova il 32,5% dei neodiplomati. Subito dopo incontriamo il gruppo che ha ottenuto un punteggio tra 71 e 80: questa fetta rappresenta il 31,2% del totale. C’è però una novità che balza all’occhio: i voti medio-alti sono in crescita. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026, le voci degli studenti dopo la prima prova

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