Matteo Berrettini con Vanessa Bellini a Montecarlo | ritorno di fiamma?

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono entrambi a Montecarlo, scatenando voci di un possibile riavvicinamento. La presenza simultanea nella stessa località ha attirato l’attenzione dei media, senza conferme ufficiali. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo a eventuali incontri o relazioni tra i due.

Ritorno di fiamma tra Mattero Berrettini e l’ex Vanessa Bellini? Entrambi sono a Montecarlo. Nelle ultime ore è esploso il gossip attorno a Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, in quanto entrambi si trovano a Montecarlo. Il tennista romano e la ballerina ed ex allieva della scuola di “Amici“, sono stati insieme circa un anno, con la relazione che si è conclusa il giugno scorso. Ora i fan sperano in un ritorno di fiamma. Si sono lasciati lo scorso mese di giugno Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, dopo circa un anno di relazione. Ora il tennista romano e la ballerina si trovano entrambi a Montecarlo e ciò è bastato per far esplodere il... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Matteo Berrettini e Vanessa Bellini si sono lasciati: lo sfogo di Vanessa

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Vanessa Bellini sulla fine della relazione con Matteo Berrettini: Lui mi ha bloccata ovunque, sono ancora innamorata L’ex ballerina di Amici ha svelato di aver sofferto il confronto con le famose ex fidanzate del tennista zioni social https://t.co/mO030CR2dH x.com

Matteo Berrettini e la ex Vanessa Bellini entrambi a Montecarlo: coincidenza o riavvicinamento? Intanto Peggy Gou suona a Saint-TropezIl tennista più chiacchierato dell'estate e l'ex Vanessa Bellini si trovano entrambi a Montecarlo, mentre Peggy Gou è a Saint-Tropez per un dj set. Ecco cosa ... alfemminile.com

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