Tre anni fa, c’è stata una mancanza di comunicazione tra il commissario tecnico e il presidente della federazione. Mancini ha espresso dispiacere per questa situazione, evidenziando l’importanza di trasmettere fiducia ai giovani calciatori. Durante la presentazione ufficiale, entrambi gli allenatori sono stati presentati con contratti di quattro anni, da un rappresentante della federazione.

La conferenza di presentazione di Mancini e Ranieri rispettivamente commissario tecnico e direttore tecnico della Nazionale. Presentati da Malagò: entrambi hanno contratti di quattro anni. Mancini: “Tre anni fa, ci fu mancanza di comunicazione tra me e Gravina. Se ci fossimo parlati a quattr’occhi, sarebbe cambiato tutto. Sono molto dispiaciuto. La maglia della Nazionale per me è molto importante. Come se da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Però adesso la sorte, grazie a Malagò, mi dà la possibilità di rifarmi”. “Vorrei rimettere in piedi una squadra che ha saputo fare quello che fece la squadra tre anni fa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mancini: “Tre anni fa ci fu mancanza di comunicazione tra me e Gravina. Sono molto dispiaciuto. I giovani hanno bisogno di fiducia” (LIVE)

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Mancini: «Tre anni fa sbagliai a lasciare l'Italia, sono felice di essere tornato in Nazionale»

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Mancini: Riguardo la vicenda di tre anni fa credo che ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, se ci fossimo parlati a quattro occhi sarebbe cambiato tutto. Sono molto dispiaciuto, per me la maglia della Nazionale è sempre stata importante. x.com

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