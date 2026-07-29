Israele ha versato 46 milioni di dollari a società di intelligenza artificiale per influenzare ChatGPT, Gemini e Claude. Secondo fonti, il pagamento è stato effettuato per manipolare le risposte di questi modelli di linguaggio. La somma è stata destinata a interventi mirati su sistemi di intelligenza artificiale. Non sono stati forniti dettagli sui metodi o sugli obiettivi specifici di questa operazione. La notizia riguarda un'azione finanziaria volta a influenzare le risposte generate dall’IA.

Israele non combatte una guerra su sette fronti, ma su otto. L’ottavo, come abbiamo raccontato più volte su InsideOver, sono gli Stati Uniti: una guerra ibrida, principalmente focalizzata sulla propaganda, per riconquistare un’opinione pubblica americana sempre più distante da Tel Aviv e critica della politica estera di Netanyahu a Gaza e in tutto il Medio Oriente. I dati parlano chiaro: secondo il Pew Research Center, solo il 32% degli americani vede favorevolmente il governo israeliano, il livello più basso da decenni. Tra i giovani repubblicani, la percentuale di chi ha un’opinione sfavorevole di Israele è salita al 57%. Un “fronte”... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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