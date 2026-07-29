Llm Poisoning | Israele paga 46 milioni di dollari per manipolare ChatGPT Gemini e Claude

Da it.insideover.com 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele ha versato 46 milioni di dollari a società di intelligenza artificiale per influenzare ChatGPT, Gemini e Claude. Secondo fonti, il pagamento è stato effettuato per manipolare le risposte di questi modelli di linguaggio. La somma è stata destinata a interventi mirati su sistemi di intelligenza artificiale. Non sono stati forniti dettagli sui metodi o sugli obiettivi specifici di questa operazione. La notizia riguarda un'azione finanziaria volta a influenzare le risposte generate dall’IA.

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