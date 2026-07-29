L’inflazione si mangia i salari | le retribuzioni crescono meno dei prezzi

L'inflazione ha ripreso a salire, superando l’aumento dei salari. Le retribuzioni continuano a crescere a ritmo lento, mentre i prezzi aumentano più rapidamente. Di conseguenza, il potere d’acquisto delle famiglie italiane si riduce di nuovo, con le spese quotidiane che risultano più pesanti rispetto al passato. La differenza tra salari e prezzi si accentua, alimentando la perdita di valore del reddito disponibile.

L’inflazione torna a mangiarsi l’aumento dei salari. La crescita delle retribuzioni resta lenta e così, alla prima fiammata dei prezzi, il potere d’acquisto torna a erodersi e a farne le spese sono le famiglie italiane. L’Istat sottolinea, infatti, che dopo dieci trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all’ inflazione, questa tendenza si è interrotta nel secondo trimestre del 2026. In questo periodo la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie è stata del 2,5%, con un +2,3% per il settore privato e un +2,7% per la pubblica amministrazione. In questo stesso periodo, però, l’inflazione è stata più alta, attestandosi al +3% su base annua. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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