Il 29 luglio 2026, torna su Canale 5 “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti e Samira Lui alla guida. Durante la puntata, Samira Lui ha notato un errore commesso da un concorrente e ha avvisato Scotti. Il programma ha proposto nuovamente giochi con tabelloni, frasi e curiosità, offrendo momenti di intrattenimento e sorpresa.

Il 29 luglio 2026 torna La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Fra tabelloni da indovinare, frasi e curiosità, anche questo appuntamento ha riservato grandi sorprese e tanto divertimento, come nello stile del programma di Canale 5. La Ruota della Fortuna, Samira Lui scopre l’errore di un concorrente. Come di consueto la puntata de La Ruota della Fortuna si è aperta all’insegna della musica dei Fortuna Five. Poco dopo Gerry Scotti ha presentato al pubblico i concorrenti, poco dopo ha presentato al pubblico Samira Lui. La showgirl ed ex gieffina ha sceso le scale sulle note della nuova canzone di Alfa e Jovanotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui scopre l’errore del concorrente e avverte Gerry Scotti

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Ti dico: non farlo più. La ruota della fortuna, Gerry a Samira: gesto inaspettato davanti a tutti

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