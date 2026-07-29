La Juventus ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è atteso domani a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziati e l’annuncio ufficiale è imminente. Kolo Muani lascia il PSG e si trasferisce in bianconero, completando così il suo ritorno in Serie A.

La telenovela è finalmente giunta a una conclusione positiva: Randal Kolo Muani tornerà a vestire la maglia della Juventus. Dopo essere stato inseguito nell'estate 2025 e nel gennaio scorso da Damien Comolli, senza esito, il neo ad juventino Carnevali ha raggiunto l'accordo con il Psg per un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione dei bianconeri alle Coppe Europee. La cifra complessiva tra parte fissa e bonus, sfiorerà i 50 milioni. Ovvero quello che i francesi avevano sempre chiesto. Kolo Muani, che aveva già giocato nella Juve in prestito da gennaio a luglio 2025, realizzando 10 gol in 22 presenze, è atteso domani a Torino per lo svolgimento delle visite mediche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juve, finalmente ci siamo: accordo col Psg per Kolo Muani. Atteso domani a Torino

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ACCORDO TOTALE tra JUVENTUS e KOLO MUANI! || E ORA IL PSG CHE FA

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