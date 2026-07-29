Juve blitz Alajbegovic | i bianconeri provano a bruciare tutti con la regia di Massara e Pjanic

La Juventus ha presentato un'offerta ufficiale di 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita al Bayer Leverkusen per il centrocampista Kerim Alajbegovic. Contestualmente, la società sta cercando di accelerare anche su altri obiettivi, con un coinvolgimento diretto di figure come il direttore sportivo e il consulente di mercato. La trattativa con il giocatore prosegue, mentre il club intensifica le mosse sul mercato per rafforzare la rosa.

La Juve fortissima su Kerim Alajbegovic. Bianconeri scatenati dopo aver chiuso l'arrivo di Kolo Muani: inviata un'offerta ufficiale al Bayer Leverkusen da 35 milioni più il 10 per cento sulla futura rivendita. L'accordo tra i due club sarebbe davvero a un passo, Carnevali vorrebbe strappare anche il sì del calciatore per chiudere un'operazione lampo ed evitare inserimenti di altri club., Su Alajbegovic infatti c'è una fortissima concorrenza: dal Milan, con Ibra ammaliato dalle giocate del al Mondiale, fino al Chelsea, che sembrava pronto ad affondare sul giocatore, fino al Napoli. La Juve prova a battere sul tempo la concorrenza: ore calde per il sorpasso e la chiusura definitiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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