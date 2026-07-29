Un trailer di Jumanji: Open World è ora disponibile per le masse. Il film threequel arriverà nelle sale l’ 11 dicembre 2026. Una clip era stata precedentemente riprodotta ad aprile al CinemaCon di Las Vegas, ma questo trailer inizia in modo un po’ diverso. Scopriamo in cosa consisterà la nuova partita, senza esclusione di colpi per i suoi concorrenti. Il gioco, tra simulazione e realtà. La clip presenta Spencer ( Alex Wolff ) e gli amici convocati da Nora dove suo nonno ( Danny DeVito ) gesticola sopra la sua spalla a una testa calva familiare e scintillante che può solo segnalare il ritorno di un Dr. Pietra nera (Dwayne Johnson). Con... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Jumanji: Open World’ svela il trailer ufficiale con Jack Black e Dwayne Johnson. Una nuova partita è cominciata, tra simulazione virtuale e realtà

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JUMANJI 4: OPEN WORLD Second Trailer (2026) Dwayne Johnson, Kevin Hart | Fan Concept 2.1

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