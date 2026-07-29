È stato pubblicato il nuovo trailer di Jumanji: Open World, capitolo conclusivo della saga reboot con Dwayne Johnson. Le prime immagini hanno entusiasmato i fan sui social per quella che promette di essere l'ultima avventura nel mondo di Jumanji. L'ultima partita di Jumanji sta per cominciare. Dwayne Johnson ha condiviso il nuovo trailer di Jumanji: Open World, quinto e ultimo capitolo della saga cinematografica, annunciando l'inizio del conto alla rovescia verso l'uscita nelle sale. Il film arriverà esclusivamente al cinema il giorno di Natale, segnando la conclusione del ciclo iniziato con Jumanji: Benvenuti nella giungla e proseguito con Jumanji: The Next Level. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jumanji: Open World, il trailer dell'ultimo capitolo scatena i fan: «Sarà un blockbuster di Natale»

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Jumanji: Open World | Trailer Ufficiale

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