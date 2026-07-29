Il Milan ha smentito la notizia della morte di Franco Baresi che è stata diffusa da alcuni giornali
Il Milan ha negato la morte di Franco Baresi, notizia diffusa da alcuni giornali mercoledì sera. La società ha precisato che l'ex calciatore, storico capitano del club e della nazionale, è vivo. Nessun altro dettaglio è stato fornito.
Il Milan ha smentito la notizia della morte del calciatore Franco Baresi, storico capitano del Milan e della nazionale italiana, che mercoledì sera è stata diffusa da alcuni giornali. «Franco sta affrontando un momento delicato», si legge nel post, «e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia». La notizia è stata pubblicata tra gli altri da Libero e da Tuttosport (non è chiaro chi l’abbia pubblicata per primo). Alcuni articoli online sono poi stati rimossi dopo la smentita del Milan. Anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso milanista, aveva pubblicato su X una dedica a Baresi, in un post che poi ha cancellato. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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