Il fondatore del Movimento 5 Stelle critica il partito, affermando che avrebbe dovuto cambiare la politica, ma invece è stato la politica a cambiare loro. Secondo lui, il movimento originariamente rivoluzionario ha perso la sua identità e la diversità che lo caratterizzava, e ora i suoi membri si sono inseriti nei palazzi del potere. La sua dichiarazione sottolinea un cambio di rotta rispetto alle origini del Movimento.

ROMA – “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e, soprattutto, quella “diversità” che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica ma poi la politica ha cambiato il MoVimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo: “Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni”, tornando dopo un lungo silenzio ad occuparsi – in modo fortemente critico – del Movimento che, ricorda, “era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grillo attacca il M5S: “Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi”

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