Glen Hansard muore in un incidente in moto | addio al musicista e attore premio Oscar

Glen Hansard è morto in un incidente in moto a Dublino, all’età di 56 anni. L’artista irlandese, noto come cantautore e attore, è stato coinvolto in un incidente fatale. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone del mondo della musica e del cinema. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’incidente è stato fornito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fatale incidente a Dublino: aveva 56 anni. Il mondo della musica e del cinema piange Glen Hansard, artista irlandese conosciuto a livello internazionale per la sua carriera da cantautore e attore. Il musicista è morto all’età di 56 anni in seguito a un incidente in moto avvenuto nella notte a Lucan, nella periferia di Dublino, città alla quale era profondamente legato. Secondo quanto riportato dai media irlandesi, tra cui l’Irish Times, Hansard avrebbe perso il controllo del mezzo, riportando ferite che si sono rivelate fatali. Una carriera tra musica, cinema e riconoscimenti internazionali. Nel corso della sua carriera, Glen Hansard si è affermato come una delle figure più importanti del folk-rock europeo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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SHOCK NEL MONDO DELLA MUSICA: MUORE IN MOTO IL CANTANTE PREMIO OSCAR

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Glen Hansard, morto in un incidente in moto il cantautore premio OscarIl cantautore irlandese e premio Oscar è morto in un incidente motociclistico a Dublino mercoledì.

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