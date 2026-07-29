A 52 anni, Glen Hansard è diventato padre, e sua moglie è una poetessa. Recentemente ha pubblicato un post toccante con Bruce Springsteen. Hansard, che ha iniziato a suonare per le strade di Dublino da giovane, ha fondato i Frames, band folk rock con cui ha collaborato per anni.

Roma, 29 luglio 2026 – Glen Hansard aveva cominciato a suonare per le strade di Dublino da ragazzo, prima di fondare i Frames, la band folk rock che lo ha accompagnato per tutta la vita. A 21 anni il ruolo di chitarrista in The Commitments gli aveva regalato una prima notorietà internazionale. Ma è stato il 2007, con Falling Slowly scritta e cantata insieme a Markéta Irglová per il film Once, a consacrarlo: la canzone vinse il premio Oscar l'anno successivo, e il duo nato sul set, gli Swell Season, pubblicò negli anni tre dischi, l'ultimo nel 2025. Un percorso che gli è valso anche una nomination ai Grammy nel 2016 per l'album Didn't He Ramble. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Glen Hansard: il figlio a 52 anni, la moglie poetessa e l’ultimo toccante post con Bruce Springsteen

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