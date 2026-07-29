Fondi safe La Ue in pressing | Diteci subito cosa volete fare

Bruxelles ha richiesto all’Italia di prendere una decisione concreta sul programma Safe, senza più aspettare dichiarazioni di intenti. La Commissione europea insiste affinché venga comunicata immediatamente la volontà di procedere o meno con il progetto. Il pressing arriva dopo che erano stati avviati incontri e discussioni sullo strumento, finalizzato a gestire i fondi destinati alla sicurezza. La richiesta è di ricevere una risposta chiara e rapida dall’Italia.

Roma, 29 luglio 2026 – Bruxelles non chiede più all’Italia una dichiarazione d’intenti, ma una decisione. Il programma Safe, il nuovo strumento europeo per finanziare la difesa comune, è già entrato nella fase operativa e la Commissione vuole sapere in tempi rapidi se Roma intenda utilizzare per intero i 14,9 miliardi di prestiti assegnati oppure rinunciarvi in parte, consentendone la riallocazione ad altri Paesi. Il termine di dicembre evocato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani viene considerato troppo lontano: per Palazzo Berlaymont l’autunno è l’ultima finestra utile. La questione italiana è diventata così un banco di prova per l’intero meccanismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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