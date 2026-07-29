Federica Panicucci dopo settimane di voci e silenzi arrivano le foto con Marco Bacini che nessuno si aspettava di vedere

Sono state pubblicate foto che mostrano Federica Panicucci e Marco Bacini insieme, in un luogo che sembra essere Forte dei Marmi. La conduttrice ha condiviso immagini che ritraggono i due in compagnia, confermando la loro presenza nello stesso contesto. Le immagini sono state pubblicate dopo settimane di voci e silenzi sulla loro relazione.

Gli scettici e gli invidiosi dovranno ricredersi: Federica Panicucci e Marco Bacini sono più uniti che mai. La conduttrice Mediaset ha spazzato via ogni dubbio su una presunta crisi con il compagno pubblicando una serie di scatti inequivocabili dal suo rifugio estivo preferito, Forte dei Marmi. Le immagini, condivise sul suo profilo Instagram seguito da 1,1 milioni di follower, raccontano un’estate all’insegna dell’amore, dell’amicizia e di quella spensieratezza che solo la Versilia sa regalare. Dal 21 giugno scorso, la Panicucci aveva pubblicato diversi contenuti ma senza mai mostrare Marco Bacini al suo fianco. Un’assenza che non è passata inosservata ai più attenti osservatori dei social, alimentando inevitabilmente speculazioni su una possibile crisi nella coppia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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