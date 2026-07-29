ex beko il 16 settembre nuove audizioni sul rilancio

Notizia in breve

Il 16 settembre sono previste nuove audizioni in Consiglio regionale sulla vicenda Beko di Siena. La presidente della Commissione sviluppo economico ha annunciato l’appuntamento, suscitando un certo apprezzamento. La convocazione riguarda l’azienda, coinvolta in questioni legate al suo rilancio. La discussione si concentra sulle problematiche legate alla situazione economica e alle possibili strategie per il futuro dell’impresa. La data è stata comunicata ufficialmente dalla presidente della commissione.