Ex Beko il 16 settembre nuove audizioni sul rilancio
Il 16 settembre sono previste nuove audizioni in Consiglio regionale sulla vicenda Beko di Siena. La presidente della Commissione sviluppo economico ha annunciato l’appuntamento, suscitando un certo apprezzamento. La convocazione riguarda l’azienda, coinvolta in questioni legate al suo rilancio. La discussione si concentra sulle problematiche legate alla situazione economica e alle possibili strategie per il futuro dell’impresa. La data è stata comunicata ufficialmente dalla presidente della commissione.
"Esprimo apprezzamento per la convocazione di nuove audizioni sulla vicenda Beko di Siena, annunciate dalla presidente della Commissione sviluppo economico, Brenda Barnini, per il 16 settembre in Consiglio regionale". Lo dichiara Simone Bezzini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. "La ringrazio per aver accolto la richiesta che avevo avanzato nelle scorse settimane dopo un confronto con le organizzazioni sindacali – continua Bezzini –. Questo ulteriore passaggio consentirà di fare il punto sul percorso di reindustrializzazione del sito, alla luce della conclusione della fase delle manifestazioni di interesse". E ancora: "Con le audizioni intendiamo acquisire un quadro aggiornato sulle proposte presentate, ma anche sullo stato delle bonifiche e della riqualificazione dell’area – evidenzia il capogruppo Dem –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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