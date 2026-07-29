Emma Marrone è rimasta bloccata in un ascensore, evento che ha attirato l’attenzione sui social media. La cantante ha condiviso la propria esperienza, che è diventata virale, senza riportare danni o complicazioni. La situazione si è risolta senza conseguenze gravi. La notizia ha generato commenti e condivisioni tra gli utenti online. Nessuna altra informazione riguardante eventuali interventi di soccorso o dettagli tecnici è stata comunicata.

Rimanere bloccati in ascensore è forse una delle fobie che spesso porta le persone a prendere le scale. Una circostanza comune, che non guarda in faccia nessuno, nemmeno i vip. Lo sa bene Emma Marrone, che nel corso di una normale discesa è rimasta bloccata insieme alla sua manager. Momenti di panico che sono immediatamente diventate virali grazie a un video e l’irresistibile ironia della cantante. Emma rimane bloccata in ascensore. Capelli raccolti, tenuta casalinga e un’inevitabile voglia di scappare. Emma Marrone non poteva prevedere che una semplice discesa in ascensore potesse trasformarsi in una piccola disavventura fatta di caldo, claustrofobia e tanta pazienza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Emma Marrone rimane bloccata in ascensore, perché la sua storia è diventata virale

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Emma rimane bloccata in ascensore, ecco la sua reazione

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