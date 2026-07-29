Elenchi regionali 2026 le graduatorie AGGIORNATO Piemonte e Liguria dopo cancellazione docenti assunti

Gli elenchi regionali per il ruolo di docenti 2026-2027 sono stati pubblicati dagli Uffici Scolastici. Le graduatorie sono state aggiornate per Piemonte e Liguria dopo la cancellazione di alcuni docenti assunti. La pubblicazione si riferisce alle liste costituite secondo il decreto ministeriale del 22 aprile 2026, e i candidati hanno presentato domanda entro il 25 maggio scorso.

Gli Uffici Scolastici pubblicano gli elenchi regionali per il ruolo docenti 202627, costituiti ai sensi del dm n. 68 del 22 aprile 2026 e per i quali i candidati hanno presentato domanda entro lo scorso 25 maggio. All’interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale. In caso di parità di punteggio nella medesima procedura concorsuale e nella medesima sezione, si applica l’ordine di priorità previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. TOSCANA – Elenco – integrazione 18 giugno con alcune classi di concorso e la legenda mancanti nella prima pubblicazione – VENETO – Elenchi – ripubblicazione 23 luglio ADAA, ADMM e ADSS con cancellazione di chi ha già accettato ruolo da concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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