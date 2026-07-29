Glen Hansard, cantautore e attore irlandese, è morto a 56 anni in seguito a un incidente in moto avvenuto durante la notte a Dublino. L’incidente ha causato il decesso del musicista, noto anche per aver vinto un premio Oscar. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Hansard era noto come frontman dei The Frames e per la sua carriera nel folk rock.

Uno schianto in moto nella notte irlandese ha portato alla morte di Glen Hansard, cantautore, attore e premio Oscar, diventato negli anni una delle voci più amate e influenti della scena folk rock europea. Il musicista è morto all’età di 56 anni in un incidente stradale avvenuto alle porte della sua città natale, Dublino. L’incidente si è verificato intorno alle 4:30 del mattino di mercoledì 29 luglio 2026 sulla Lower Road, nella zona di Strawberry Beds a Lucan, un sobborgo a ovest della capitale irlandese. Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, il sinistro non ha coinvolto altri veicoli. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo dell’impatto, hanno tentato di rianimare il motociclista, ma Hansard è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E’ morto a 56 anni Glen Hansard, il cantautore irlandese premio Oscar e frontman dei The Frames: “Uno schianto in moto nella notte a Dublino”

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