E’ morto a 56 anni Glen Hansard il cantautore irlandese premio Oscar e frontman dei The Frames | Uno schianto in moto nella notte a Dublino

Da ilfattoquotidiano.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Glen Hansard, cantautore e attore irlandese, è morto a 56 anni in seguito a un incidente in moto avvenuto durante la notte a Dublino. L’incidente ha causato il decesso del musicista, noto anche per aver vinto un premio Oscar. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Hansard era noto come frontman dei The Frames e per la sua carriera nel folk rock.

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Uno schianto in moto nella notte irlandese ha portato alla morte di Glen Hansard, cantautore, attore e premio Oscar, diventato negli anni una delle voci più amate e influenti della scena folk rock europea. Il musicista è morto all’età di 56 anni in un incidente stradale avvenuto alle porte della sua città natale, Dublino. L’incidente si è verificato intorno alle 4:30 del mattino di mercoledì 29 luglio 2026 sulla Lower Road, nella zona di Strawberry Beds a Lucan, un sobborgo a ovest della capitale irlandese. Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, il sinistro non ha coinvolto altri veicoli. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo dell’impatto, hanno tentato di rianimare il motociclista, ma Hansard è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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