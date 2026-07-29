La Procura di Bologna ha iscritto nel registro degli indagati 12 persone per gli scontri del 20 luglio, quando manifestanti e forze dell’ordine si sono affrontati nel quartiere Pilastro. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’episodio è avvenuto in seguito alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo della polizia il giorno precedente. Nessun dettaglio su eventuali altri reati o coinvolgimenti specifici.

La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine andati in scena la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. L'indagine è affidata al pm Stefano Dambruoso e gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra questi c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all'esito dell'udienza della convalida. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Dodici indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir a Bologna: «Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento»

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