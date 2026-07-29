Il Parlamento ha approvato un disegno di legge che permette la detenzione alternativa per circa diecimila persone tossicodipendenti in comunità. Il ministro della Giustizia ha definito il provvedimento “epocale”. Tuttavia, i fondi stanziati sono sufficienti solo per circa 500 detenuti. La decisione riguarda detenuti tossicodipendenti che potranno essere trasferiti in strutture alternative alla detenzione tradizionale. La misura è stata approvata durante il question time alla Camera.

“Un provvedimento epocale ” che consentirà “la detenzione alternativa di almeno diecimila persone “. Durante il question time alla Camera, Carlo Nordio celebra con toni trionfali l’introduzione della possibilità per i condannati tossicodipendenti di scontare in comunità le pene detentive fino a otto anni: una misura proposta da sempre dal ministro della Giustizia come antidoto al sovraffollamento carcerario, e appena diventata legge grazie al voto dell’Aula di Montecitorio, che ha approvato il ddl varato dal Consiglio dei ministri ormai un anno fa. Come denunciano le opposizioni, però, si tratta di un bluff che non avrà alcun effetto sulla situazione esplosiva dei penitenziari italiani, dove attualmente sono recluse 64. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Detenuti tossicodipendenti in comunità, ok finale al ddl. Nordio: “Epocale, fuori in 10mila”. Ma i fondi sono solo per 500

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ok della Camera al ddl: domiciliari per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, è leggeLa Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge che prevede la possibilità di concedere la detenzione domiciliare a detenuti...

Leggi anche: Carceri al limite: piano Nordio per 5.000 detenuti in comunità

Temi più discussi: Approvata la realizzazione della Casa della Comunità all’interno del carcere di Rebibbia; Detenuti tossicodipendenti fuori dal carcere. Dove andranno?; Ormai è un ospedale psichiatrico, non un carcere: cosa succede dentro San Vittore; Il carcere di Rebibbia avrà una Casa della comunità per curare i detenuti.

Approvata la legge sul recupero in comunità per i detenuti tossicodipendenti. Soddisfazione di Giorgia MeloniL'approvazione definitiva è arrivata dall'Aula della Camera con 153 sì. Secondo la premier, si tratta di un traguardo strategico per l'intero sistema Paese ... ilgiornale.it

Approvata la legge sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendentiLa Camera ha approvato la legge sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti con 153 sì, 42 no e 82 astenuti. Scopri i dettagli e le critiche delle opposizioni. notizie.it