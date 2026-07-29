Il Governo ha approvato con maggiore rapidità il decreto sull’intelligenza artificiale e il riconoscimento facciale, portando l’iter legislativo più avanti nel Parlamento. Il decreto recepisce le norme europee e disciplina l’uso di sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. La decisione ha suscitato un acceso scontro al Senato, con dibattiti e confronti tra diverse forze politiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera più rapida al decreto sull’intelligenza artificiale. Il Governo imprime un’accelerazione all’iter del decreto legislativo che recepisce le norme europee sull’ impiego dell’intelligenza artificiale e dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato, dando vita a un acceso confronto tra maggioranza e opposizione. L’obiettivo del decreto è adeguare la legislazione italiana alle disposizioni previste dall’ AI Act europeo, definendo limiti, modalità operative e garanzie per l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Decreto su riconoscimento facciale e IA, il Governo accelera: è scontro duro al Senato

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