Un’attrice di 44 anni ha mostrato sui social un’immagine con il pancione, annunciando di essere incinta per la terza volta. La foto ha suscitato molte reazioni tra i follower. La donna, nota per aver vinto un premio Oscar, ha condiviso il suo stato di gravidanza, accompagnando l’immagine con un messaggio che indica l’attesa. Nessun dettaglio sulla data prevista o altri aspetti personali è stato reso pubblico.

Natalie Portman è pronta ad allargare la famiglia. L’attrice premio Oscar, 44 anni, ha condiviso sui social un nuovo scatto che la ritrae con il pancione, rivelando tutta l’emozione per l’arrivo del suo terzo figlio. «Sto contando i giorni che ci separano dal nostro incontro», ha scritto nella didascalia che accompagna la fotografia. L’immagine, pubblicata il 29 luglio e realizzata dalla fotografa Shelby Duncan, mostra la star di Hollywood affacciata a un balcone mentre accarezza il ventre, indossando una semplice camicia azzurra. Uno scatto intimo che ha subito raccolto migliaia di messaggi di affetto da parte di fan, amici e colleghi. La gravidanza era stata annunciata ufficialmente lo scorso aprile in un’intervista concessa a Harper’s Bazaar. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Conto i giorni”. La bellissima star incinta del terzo figlio: la foto emoziona tutti

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Con extraño casar, ella primero pensar sin amor, pero nunca pensar, él ya amar en secreto ella 8 añ!

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