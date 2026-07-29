Il 24 agosto sarà il Milo Infante day a Mediaset. Il nuovo acquisto di Pier Silvio Berlusconi esordirà alle Ore 11 su Rete 4 e. al pomeriggio su Canale 5! Ebbene sì, nello slot orario che fu di Pomeriggio Cinque approderà Infante per accendere Canale 5 dopo la scorpacciata estiva di turcate. L’ormai ex volto di Rai 2 sarà impegnato sulla rete ammiraglia Mediaset per due settimane con una sorta di antipasto dell’appuntamento in prime time. Davide Maggio è in grado di annunciare che Infante su Canale 5 condurrà Verità Nascoste – Il Diario. E da martedì 1° settembre, su Rete 4, Verità Nascoste. Il condirettore di VideoNews va, dunque,... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Infante sbarca nel pomeriggio di Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario

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Milo Infante ricomincia da Verità Nascoste, svelato il nome del nuovo talk (in prima serata) su Rete 4: quando iniziaRecenti indiscrezioni hanno rivelato il nome e la data di debutto del nuovo show su Rete 4. L'ex dipendente Rai sarà inoltre impegnato quotidianamente con Ore 11. libero.it

Il nuovo programma di Milo Infante si chiamerà Verità Nascoste. Partenza il primo settembreDopo l’annuncio e la comunicazione del giorno di messa in onda, ecco svelati il titolo e la data di partenza del programma serale di Milo Infante che timbrerà la nuova avventura a Mediaset. Stando a ... today.it