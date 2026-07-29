BOOM! CANALE 5 PUNTA SU CADUTA LIBERA PER IL PRESERALE D’AUTUNNO E LA RUOTA…

Canale 5 ha deciso di trasmettere il programma “Caduta Libera” come preserale autunnale. La scelta è stata confermata dopo riunioni tra i dirigenti della rete. Il programma, noto per le sue botole e la formula di gioco, tornerà in onda nel palinsesto della stagione. La programmazione del preserale si concentrerà dunque su questa produzione, che sostituirà altri format in quella fascia oraria.

Dopo varie riunioni ai piani alti di Cologno Monzese è arrivata la fumata bianca sul preserale d’autunno che sarà Caduta Libera, il mitico gioco delle botole. Da lunedì 7 settembre alle 18:45 riparte dunque Caduta Libera. Inizialmente era previsto riprendere le registrazioni di The Wall, lo studio era già in fase di montaggio e invece si è scelto diversamente. Le registrazioni di Caduta Libera inizieranno il 1 settembre con la messa in onda dunque a strettissimo giro. Si tratta della seconda edizione del game condotta da Max Giusti che ha la fiducia dei vertici. Gli studi che ospiteranno Caduta Libera saranno gli Europa 59, i nuovi studi che hanno accolto Giusti con il ritorno di The Wall, attualmente in onda, e il torneo del Milionario con Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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