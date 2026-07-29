L’autopsia sulla bambina di due anni trovata morta a Bordighera ha evidenziato che la piccola aveva polmoni compatibili con il fumo, ecchimosi e lividi sul corpo. La causa del decesso è stata un’emorragia cerebrale derivata da un trauma cranico subito entro le 48 ore prima della morte. Sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità.

La causa del decesso è stata individuata in un’emorragia cerebrale provocata da un violento trauma cranico, avvenuto non oltre le 48 ore precedenti la morte Emergono dettagli sempre più raccapriccianti dall’autopsia sulla piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata morta nella casa di Bo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bimba morta a Bordighera, l'autopsia: "Beatrice a 2 anni aveva i polmoni da fumatrice, ecchimosi e lividi sul corpo"

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Bimba morta a Bordighera, autopsia: trauma cranico e lesioni sul corpo - Storie italiane 19/02/2026

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